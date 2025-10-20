مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به تغییر فضای میدانی پس از آتش‌بس اخیر در غزه تأکید کرد تا زمانی که نشانه‌ای از بهبود واقعی اوضاع انسانی و افزایش ورود کمک‌ها به این باریکه مشاهده نشود، بسته تحریم (رژیم) اسرائیل همچنان روی میز باقی خواهد ماند.

به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ گفت: «آتش‌بس شرایط را برای همه به‌طور آشکاری تغییر داده است، اما تا زمانی که تغییر واقعی و پایدار در وضعیت میدانی، از جمله افزایش کمک‌ها به غزه، مشاهده نکنیم، گزینه تحریم‌ها همچنان روی میز است.»

او در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت بررسی بسته تحریمی علیه رژیم صهیونیستی افزود: «با توجه به تغییر شرایط، درباره این بسته گفت‌و‌گو کردیم. دیدگاه‌ها میان کشور‌های عضو بسیار متفاوت بود. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که در حال حاضر پیشرفت در اجرای این بسته صورت نگیرد، اما آن را نیز از دستور کار خارج نکنیم، زیرا وضعیت بسیار شکننده است.»

کالاس توضیح داد: «ما باید نشانه‌هایی واقعی از بهبود وضعیت انسانی ببینیم. کمک‌های بشردوستانه باید به‌صورت مؤثر به غزه برسد، درآمد‌های مالیاتی فلسطینیان باید از سوی مقامات اسرائیلی آزاد شود، روزنامه‌نگاران و کارکنان امدادی باید اجازه ورود داشته باشند و ثبت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی نباید با محدودیت روبه‌رو شود. این نگرانی‌هایی بود که بسیاری از کشور‌های عضو مطرح کردند.»

اظهارات کالاس در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون اروپا اخیراً بسته تحریمی جدیدی علیه رژیم صهیونیستی به شورای اتحادیه ارائه کرده است. این بسته شامل تعلیق برخی امتیازات تجاری و فهرست‌گذاری شماری از وزیران و شهرک‌نشینان افراطی در چارچوب «رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا» است.

در همین حال، رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده‌اند که تل‌آویو ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را متوقف کرده و گذرگاه‌های این منطقه را بسته است؛ اقدامی که ناظران آن را نقض آشکار آتش‌بس و تشدیدکننده بحران انسانی توصیف می‌کنند.

پیش‌تر دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرده بود که نیرو‌های رژیم صهیونیستی از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون دست‌کم ۸۰ بار آن را نقض کرده‌اند که در نتیجه آن ۹۷ نفر شهید و بیش از ۲۳۰ نفر زخمی شده‌اند.

روسیه تحت فشار مذاکرات صلح را جدی می‌گیرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که اصول بنیادین موضع اروپا تغییری نکرده است. او ادعا کرد: «اوکراین از ماه فوریه برای آتش‌بس بدون قید و شرط آماده بوده، اما روسیه علاقه واقعی به صلح ندارد. همه از تلاش‌های رئیس‌جمهور (دونالد) ترامپ برای پایان دادن به جنگ حمایت می‌کنیم، اما (ولادیمیر) پوتین تنها زمانی مذاکره را جدی می‌گیرد که احساس کند در حال باختن است.»

کالاس از توافق وزیران خارجه برای تصویب «بسته تحریم نوزدهم» علیه روسیه طی هفته جاری خبر داد و افزود: «هر یورویی که از دسترس روسیه خارج می‌کنیم، یعنی پولی که دیگر صرف جنگ نخواهد شد. این بسته آخرین نخواهد بود و باید هم‌زمان برای بسته بعدی نیز آماده شویم.»

او همچنین از کشور‌های اروپایی خواست به درخواست واشنگتن برای توقف خرید نفت و گاز روسیه توجه کنند و گفت: «اوکراین به حمایت نظامی و مالی بیشتری نیاز دارد. وزیران امروز درباره طرح کمیسیون اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌منظور تأمین نیاز‌های فوری دفاعی اوکراین بحث کردند و حمایت گسترده‌ای در این زمینه وجود داشت.»

کالاس ادعا کرد که استفاده از این دارایی‌ها در قالب «وام بازسازی» می‌تواند پیامی روشن به مسکو بفرستد مبنی بر اینکه اروپا در این جنگ فرسایشی عقب‌نشینی نخواهد کرد. او گفت: «جنگ‌ها زمانی پایان می‌یابند که یکی از طرف‌ها منابع مالی خود را از دست بدهد. با تحریم‌ها، ما فشار اقتصادی را بر کرملین افزایش می‌دهیم و نشان می‌دهیم که توان و اراده لازم برای ادامه حمایت از اوکراین را داریم.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع موسوم به «ناوگان سایه» روسیه اختصاص داد و آن را یکی از ابزار‌های مالی مهم مسکو برای دور زدن تحریم‌ها دانست. او اظهار داشت: «این ناوگان نه‌تنها منبع درآمد جنگ برای روسیه است، بلکه به‌عنوان بستری برای اقدامات ترکیبی و حملات سایبری نیز عمل می‌کند.»

به‌گفته کالاس، وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تقویت اختیارات اتحادیه برای بازرسی کشتی‌های مرتبط با این شبکه به توافق رسیده‌اند و قرار است هماهنگ‌کننده ویژه‌ای برای جمع‌آوری تجربیات اعضا و ایجاد سازوکار مشترک تعیین شود. او افزود: «ما باید رویکردی منسجم‌تر و سریع‌تر در سطح اتحادیه برای مقابله با ناوگان سایه در پیش بگیریم، زیرا روس‌ها در این زمینه بسیار خلاق عمل می‌کنند و ما نیز باید پاسخ متناسب بدهیم.»

کالاس در ادامه اعلام کرد که ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا برای مشارکت در تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جنگ اوکراین متعهد شده‌اند. او مدعی شد: «پوتین این جنگ را آغاز کرده و باید با تبعات آن روبه‌رو شود. ما در همکاری با هلند و دیگر کشور‌ها برآورد هزینه‌های این سازوکار را نهایی خواهیم کرد تا زمینه عملیاتی شدن دادگاه فراهم شود.»

گفتنی است، جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامی ناتو شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.

طی این مدت، کشور‌های عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده‌اند و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند.