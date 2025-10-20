وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در پی تکرار حملات رژیم صهیونیستی و نقض آتش‌بس، ده‌ها فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته شهید و زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملات جدید رژیم صهیونیستی، ۵۷ نفر از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که از میان آنها، ۱۰ تن از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند.

طبق این گزارش، همچنین ۱۵۸ نفر مجروح نیز در شبانه روز گذشته به بیمارستان‌های مختلف نوار غزه منتقل شده‌اند.

در بیانیه وزارت بهداشت غزه آمده است که تعداد زیادی از قربانیان همچنان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیرو‌های امداد و دفاع شهری، قادر به دسترسی به آنها نیستند.

طبق این بیانیه، تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه از آغاز حملات تاکنون به ۶۸ هزار و ۲۱۶ نفر رسیده و شمار زخمی‌ها نیز به ۱۷۰ هزار و ۳۶۱ نفر افزایش یافته است.

وزارتخانه مذکور همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس، ده‌ها نفر به شهادت رسیده و ۳۰۳ نفر مجروح شده‌اند که همگی قربانی نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی هستند.

در همین پیوند، شب گذشته، دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد: از زمان اجرای آتش بس تاکنون (نیمه شب گذشته)، رژیم اشغالگر صهیونیستی ۸۰ بار آتش بس را نقض کرده که این نقض‌ها منجر به شهادت ۹۷ تن و مجروحیت ۲۳۰ نفر شده است.

بر اساس آمار بیمارستان‌های غزه، در شبانه‌روز گذشته ۴۷ شهید به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که سهم بیمارستان «الشفاء» ۴ شهید، «المعمدانی» ۲ شهید، «العودة» ۲۴ شهید، «الأقصی» ۱۲ شهید و «ناصر» ۵ شهید بوده است.

منابع بیمارستانی همچنین اعلام کردند که از نظر جغرافیایی، شش نفر در شمال غزه، ۳۶ نفر در مناطق مرکزی و پنج نفر در جنوب این باریکه در نتیجه حملات رژیم اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند.

وزارت بهداشت غزه همچنین هشدار داد که وضعیت انسانی در نوار غزه به مرحله بحرانی رسیده است؛ ۲۲ هزار بیمار نیاز فوری به خروج از غزه و درمان در خارج از منطقه دارند. از میان آنها پنج هزار نفر مبتلا به سرطان و ۵۶۰۰ کودک مجروح هستند که مجوز خروج برای درمان دریافت کرده‌اند.

این وزارتخانه افزود که ۲۰ درصد از کودکان زیر پنج سال در غزه از سوء‌تغذیه شدید رنج می‌برند و ۳۰ درصد از مجروحان جنگ اخیر کودک هستند. افزون بر این، تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکنون ۵۶ هزار کودک را یتیم کرده است.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، این رژیم انواع جنایت و نسل کشی را مرتکب شد و یکی از وجوه بارز این جنایت‌ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌ها است.