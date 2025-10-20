پخش زنده
امروز: -
نخست وزیر عراق ضمن درخواست از آمریکا برای بازگشت به مذاکره با ایران، تاکید کرد که فشار حداکثری واشنگتن علیه تهران غیرسازنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق از آمریکا خواست تا به مذاکره با ایران بازگردد و رویکرد «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن ایران را «غیرسازنده» توصیف کرد.
وی به جمعی از خبرنگاران در بغداد گفت: ایران، کشوری مهم و تاثیرگذار است که باید با احترام و از طریق گفتگوی مستقیم با آن رفتار شود.
نخست وزیر عراق در بخش دیگری از صحبتهای خود در مورد خروج نیروهای ایالات متحده از کشورش گفت که گروه کوچکی از مشاوران نظامی آمریکایی فعلا برای هماهنگی با نیروهای آمریکا در سوریه در این کشور باقی خواهند ماند.
واشنگتن و بغداد سال گذشته توافق کردند که ماموریت ائتلاف به رهبری آمریکا که تحت عنوان مبارزه علیه داعش در عراق حضور داشت را تا ماه گذشته میلادی به پایان برسانند و نیروهای ایالات متحده برخی از پایگاههایی را که در آنها مستقر بودهاند، ترک کنند.
محمد شیاع السودانی، عنوان کرد که مشاوران نظامی و پرسنل پشتیبانی آمریکایی اکنون در پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق، پایگاهی در مجاورت فرودگاه بغداد، و پایگاه هوایی الحریر در شمال مستقر هستند.
وی خاطرنشان کرد که در ابتدا توافق، خروج کامل نیروهای آمریکایی از عین الاسد تا ماه سپتامبر را پیشبینی کرده بود، اما تحولات در سوریه از آن زمان مستلزم حفظ یک واحد کوچک متشکل از ۲۵۰ تا ۳۵۰ مشاور و پرسنل امنیتی در این پایگاه بود.
او ابراز کرد که آنها برای پشتیبانی از نظارت و هماهنگی ضد داعش با پایگاه التنف در سوریه همکاری خواهند کرد.
او افزود که سایر پایگاههای آمریکایی شاهد کاهش تدریجی پرسنل و عملیات هستند.
السودانی اظهار داشت که داعش دیگر تهدید قابل توجهی در داخل عراق ایجاد نمیکند.
او گفت: ما عراق را در اولویت قرار میدهیم و نمیخواهیم به عنوان نماینده کسی عمل کنیم. عراق میدان نبرد درگیریها نخواهد بود.