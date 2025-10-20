گذرگاه مرزی اسپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز به روی تجار بازگشایی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، شبکه رادیو تلویزیون دولتی افغانستان اعلام کرد: گذرگاه مرزی اسپین بولدک در استان قندهار که قبل از این به صورت محدود و فقط برای بازگشت مهاجران از پاکستان بازگشایی شده بود اکنون برای تردد کامیون‌های تجاری نیز باز شده است.

این گذرگاه مرزی، حدود ۱۰ روز قبل در پی درگیری شدید مرزبانان افغانستان و پاکستان به صورت کامل بسته شده بود.

این در حالی است که سایر گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم همچنان به روی رفت و آمد بسته است و بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، خسارات هنگفتی به تجار و سرمایه گذاران دو کشور وارد کرده است.

بازگشایی این گذرگاه مرزی در پی امضای توافقنامه صلح میان افغانستان و پاکستان در دوحه صورت گرفته است که این توافق با استقبال سازمان‌های بین المللی و کشور‌های منطقه همراه شد.

دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز از آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان استقبال و ابراز امیدواری کرده است، این اقدام بتواند به بازسازی هماهنگی میان دو کشور، تقویت اعتماد متقابل، افزایش همکاری‌ها، حسن هم‌جواری، توسعه روابط و تأمین صلح و ثبات در سراسر منطقه منجر شود.

اتحادیه جهان اسلام نیز از این آتش‌بس حمایت و استقبال کرده است.