هفته چهارم لیگ برتر هندبال مردان با میزبانی هپکو اراک از فولاد سپاهان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته چهارم لیگ برتر هندبال در حالی که صنعت مس کرمان استراحت میکند،اراکی ها از ساعت ۱۶ سه شنبه ۲۹ مهر ماه از سپاهان صدرنشین پذیرایی میکنند هماکنون فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با 6 امتیاز و به دلیل اختلاف گل در ردههای اول تا سوم ردهبندی قرار دارند. استقلال کازرون، فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با 2 امتیاز در ردههای چهارم تا هشتم جای گرفتهاند. هپکو اراک، سنگآهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در ردههای بعدی جا خوش کرده اند.