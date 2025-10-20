پیش از آغاز جلسه دادگاه رسیدگی به پروندۀ شهردار معزول و محبوس استانبول، میان اجتماع کنندگان در مقابل دادگاه و نیرو‌های امنیتی تنش‌های اعتراضی به وجود آمد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به پروندۀ اکرم امام اوغلو اجازه نداد محمد پهلوان وکیل امام اوغلو و اعضاء حزب جمهوری خلق و مردم به علت کوچک بودن سالن در این جلسه حضور پیدا کند، امام اوغلو و وکلای دیگر وی اعلام کردند در جلسه دادگاه شرکت نخواهند کرد مگر آنکه محل دادگاه تغییر داده شود.

گفتنی است، قبل از جلسه رسیدگی به پرونده امام اوغلو محل جلسه به یک سالن کوچک منتقل شد و پس از تغییر سالن دادگاه، به وکلا و شهروندان نیز اجازه ورود به دادگاه داده نشد که این مسئله تنش‌های زیادی را در مقابل ساختمان دادگاه میان اجتماع کنندگان در مقابل دادگاه و نیرو‌های امنیتی به همراه داشت.

گوکخان گونایدین، معاون رئیس گروه پارلمانی حزب جمهوری خلق ترکیه، در واکنش به این تغییرات گفت: در پرونده جعل مدارک تحصیلی اکرم امام اوغلو، شهردار، وکلا، روزنامه‌نگاران و تماشاگران اجازه ورود به دادگاه را ندارند و جلسه دادرسی به بهانه دسترسی آسان به جلسات دادرسی به سیلیوری منتقل شد، اما اکنون در‌ها مسدود شده‌اند و علت انتقال جلسه دادرسی به یک سالن کوچکتر ذکر نشده است.

در پی شدت گرفتن اعتراضات جلسه دادگاه به یک سالن بزرگتر انتقال داده و تنش‌ها تا حد زیادی برطرف شد.

اکرم امام اوغلو نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خلق ترکیه و شهردار برکنار شده اتحادیه شهرداری‌های ترکیه و شهرداری کلان شهر استانبول هم اکنون در زندان سیلیوری زندانی است به اتهام جعل مدارک تحصیلی نیز با درخواست ۲ تا ۸ سال زندان مورد محاکمه قرار دارد.