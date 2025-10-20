در جلسه ستاد تنظیم بازار ماکو موضوعاتی، چون تأمین ذخایر کالا‌های اساسی، ساماندهی بازار نان و میوه و نیز حذف واسطه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم حذف واسطه‌ها و ساماندهی بازار نان و میوه در ماکو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛شهلا تاج‌فر فرماندار ماکو در هفتمین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه اظهار داشت: هدف اصلی ستاد تنظیم بازار باید حمایت از مصرف‌کننده و ایجاد تعادل در عرضه و قیمت کالا‌های اساسی باشد.

وی افزود: کارگروه تنظیم بازار یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین کارگروه‌ها در مسیر تأمین نیاز‌های عمومی مردم است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از بروز نوسانات غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.

تاج‌فر با اشاره به اهمیت مدیریت ذخایر کالا‌های اساسی گفت: ذخایر باید همواره به میزان کافی تأمین شود تا در شرایط بحرانی بتوان با آمادگی کامل به نیاز‌های بازار پاسخ داد.

فرماندار ماکو در ادامه با بیان اینکه نبود کشتارگاه صنعتی در شهرستان یک خلأ بزرگ است، این مسئله را فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهت ایجاد کشتارگاه دانست و افزود: توسعه زیرساخت‌های تولید و عرضه می‌تواند نقش مؤثری در کنترل قیمت‌ها داشته باشد.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت کیفیت و کمیت نان در برخی نانوایی‌ها و افزایش غیرمنطقی قیمت میوه‌ها و سبزیجات، خواستار نظارت دقیق‌تر دستگاه‌های اجرایی و صنفی شد و تأکید کرد: با حذف واسطه‌ها و ایجاد مسیر‌های مستقیم عرضه، می‌توان کالا‌های اساسی را با کمترین قیمت ممکن در اختیار مردم قرار داد.