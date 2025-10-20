پخش زنده
آذربایجانغربی سالانه میزبان حدود ۱۵۰ هزار پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت: این استان به سبب قرار گرفتن در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان، سالانه میزبان ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی است.
امید یوسفی افزود: مهاجرت پرندگان به آذربایجانغربی از اواخر شهریور ماه و با ورود دُرناهای خاکستری آغاز میشود و تا زمستان و ورود انواع غازها و مرغابیها به تالابهای شمالی و جنوبی دریاچه ارومیه تداوم دارد.
یوسفی، با اشاره به اینکه مهاجرت و اسکان پرندگان مهاجر در آذربایجانغربی با توجه به شرایط اقلیمی و زیستی متفاوت است، اظهارکرد: برخی گونهها تنها بر فراز آسمان این منطقه تردد و برخی هم برای استراحتهای کوتاه چند ساعت تا چند روز توقف میکنند و برخی گونهها نیز برای زمستان گذرانی وارد این منطقه میشوند.
وی گفت:تالابهای آذربایجانغربی به دلیل امنیت و شرایطی زیستی مناسبی که برای پرندگان دارد، استراحتگاه بسیار مناسبی برای انواع پرندگان مهاجری است که همه ساله در مسیر پرواز خود وارد آنها میشوند.
یوسفی افزود: امسال با توجه به خشک شدن برخی تالابهای اقماری دریاچه ارومیه در شمال و جنوب، تالابهای پر آب مانند سولدوز و حسنلوی نقده و سدهای استان میزبان پرندگان مهاجر آبزی خواهند شد.
وی تصریح کرد: امکان ورود پرندگان مهاجر کنارآبزی، خشکزی و شکاری به تالابهای کم آب و حتی خشک هم وجود دارد و تدابیر لازم برای حفاظت از این پرندگان مهاجر و امنیت کافی نیز اندیشیده شده است.
یوسفی، با اشاره به اینکه مهاجرت پرندگان به زیستگاههای آبی استان در دو فصل پاییز و بهار انجام میگیرد، افزود: با توجه به مناسب بودن شرایط زیستی در تالابها و زیستگاههای آبی در فصول مهاجرت هر سال بیش از ۲۰۰ گونه پرنده مهاجر مختلف وارد تالابهای آذربایجانغربی میشوند.
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی اضافه کرد: مرغ آتشین، فلامینگو، انواع مرغابیها، پلیکان، تنچه، قو، عروس غاز، غاز خاکستری، درنای طناز، درنای خاکستری، کاکائی صورتی، اردک سرسبز، آنقوت، کرکس، قرقی، عقاب طلایی، دلیجه، کبک معمولی، آوست، کاکائی نقرهای، جغد کوچک و کبوتر چاهی از پرندگان پارک ملی دریاچه ارومیه و سایر زیستگاههای استان هستند.