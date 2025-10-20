با هدف ترویج و فرهنگ سازی اقامه نماز اول وقت در ادارات ،گردهمایی دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام محمدجواد چراغی مدیرستاد اقامه نماز استان لرستان با بیان اینکه برنامه های مختلفی با هدف تشویق و ترغیب به نماز اول وقت ویژه اقشار مختلف از جمله کودکان،خانواده ها و کارکنان ادارات برگزار می شود افزود:این برنامه ها در طول سال برای نهادینه سازی فرهنگ نماز در جامعه برگزار خواهد شد.

کشکولی معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار با تاکید بر نقش تربیتی و اخلاقی نماز در محیط های اداری خاطرنشان کرد:توجه به نماز اول وقت موجب انضباط کاری،اخلاق سازمانی و نحوه خدمت رسانی مطلوب به ارباب رجوع خواهد شد.