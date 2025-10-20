سخنگوی وزارت دفاع گفت: دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ضربه سنگینی از توان آفندی موشکی و پهپادی ایران دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار طلایی‌نیک سخنگوی وزارت دفاع در حاشیه مراسم بزرگداشت سردار علیرضا افشار در جمع خبرنگاران گفت: صنعت موشکی ایران بومی، دانش‌بنیان و پیشرفته است و در سطح قدرت‌های موشکی برتر دنیا قرار دارد.

وی افزود: این ویژگی‌ها یک مزیت آفندی راهبردی برای قدرت دفاعی ملت ایران ایجاد کرده است؛ دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ضربه سنگینی از توان آفندی موشکی و پهپادی ایران دریافت کرد.

سخنگوی وزارت دفاع بیان کرد: با وجود بیش از ۴۰ سال تحریم، ایران توانسته با خنثی‌سازی تحریم‌ها به سطح برتر موشکی دست یابد.

سردار طلایی‌نیک گفت: تجربه صنعت موشکی می‌تواند الگوی خنثی‌سازی تحریم‌ها در سایر عرصه‌ها نیز باشد.