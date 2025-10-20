پخش زنده
مشاور رسانهای فرمانده کل سپاه گفت: رفتار رژیم صهیونی شبیه کسانی است که در باتلاق گرفتار شدهاند و برای نجات خود دستوپا میزنند، اما سرانجامی جز فرورفتن بیشتر در این باتلاق ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا مقدمفر در حاشیه مراسم ترحیم سردار علیرضا افشار در جمع خبرنگاران گفت: رژیم صهیونیستی در تمام اهداف خود شکست خورده است، اما همچنان میکوشد ظاهری از اقتدار را حفظ کند. یکی از راههای این نمایش، حضور در مناطق مختلف و کشتار مردم بیگناه، بهویژه زنان و کودکان است تا اقتدارنمایی کند؛ در حالی که واقعیت چیز دیگری است.
او با اشاره به طرحهای دشمن علیه مقاومت گفت: مرحله اول این طرح اجرا شد اما در مرحله دوم، که هدف اصلی آن خلع سلاح حماس بود، کاملاً ناکام ماند. این موضوع برای آنها آرزویی دستنیافتنی است.
مقدمفر تأکید کرد: آنچه رژیم صهیونیستی دنبال میکند تنها برای پوشاندن شکستهاست. رفتار آنها شبیه کسانی است که در باتلاق گرفتار شدهاند و برای نجات خود دستوپا میزنند، اما سرانجامی جز فرورفتن بیشتر در این باتلاق ندارند.