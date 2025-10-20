به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در پاسخ به مطالبات مردمی، عملیات بهسازی و چهارخطه‌سازی محور ایوان _ اسلام آباد خردادماه امسال آغاز شد تا نقطه پایانی بر حوادث تلخ این مسیر ترانزیتی باشد.

در مرحله نخست این طرح، طبق اعلام مسئولان راه و شهرسازی، یک میلیون مترمکعب خاکبرداری، آسفالت‌ریزی ۱۰ کیلومتر و احداث دو تونل در دستور کار قرار گرفته است.

«سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از این طرح با اشاره به اعتبار مورد نیاز ۶۸۰ میلیارد تومانی برای تکمیل این طرح گفت: در تلاشیم تا اعتبارات لازم به‌موقع تزریق شود تا این طرح مهم در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد هرچند در طول چند روز اخیر ۲۰ میلیارد از محل ردیف و ۳۰ میلیارد از محل توازن برای آن در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در صورت تأمین اعتبار، این مسیر طی سه سال آینده به‌طور کامل تکمیل خواهد شد.