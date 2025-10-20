به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان، در این دیدار که در سالن پیروزی اصفهان برگزارشد دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند و توانستند یک امتیاز دیگر به مجموع امتیارات خود اضافه کنند.

تک گل گیتی پسند را میلاد قنبری و گل تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت(ع) قم را ساسان پورشوکتی به ثمر رساندند.

دور پایانی لیگ‌برتر فوتسال زیر ۱۹ سال باشگاه‌های کشور ، با حضور سه تیم اصفهانی گیتی پسند، وحدت نصف جهان و سپاهان نوین اصفهان و دلسوختگان اهل بیت(ع) قم برگزار می شود و هر تیم با سه تیم دیگر دیدار خواهد کرد و در نهایت قهرمان تیمی خواهد شد که بیشترین امتیاز را در سه بازی کسب کرده باشد.

تیم سپاهان نوین اصفهان میزبان دور پایانی (نیمه نهایی) لیگ‌برتر فوتسال زیر ۱۹ سال باشگاه‌های کشور است و همه دیدارهای این مرحله به صورت متمرکز در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود.