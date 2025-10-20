پخش زنده
در راستای تحقق اهداف عدالتمحور دولت مردمی و بهمنظور بررسی وضعیت پروژههای عمرانی و طرحهای بنیاد مسکن در شهرستان ماکو، علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی با شهلا تاجفر فرماندار ماکو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این دیدار که در محل فرمانداری شهرستان ماکو برگزار شد، موضوعات مرتبط با اجرای طرحهای هادی روستایی، مقاومسازی واحدهای مسکونی، تسریع در بازسازی مناطق آسیبدیده و توسعه زیرساختهای روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شهلا تاجفر در این نسشت اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همواره از نهادهای خدمترسان و مؤثر در پیشبرد عدالت اجتماعی و عمران روستایی بوده و عملکرد آن نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان دارد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرحهای نیمهتمام، افزود: همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی باید با محوریت عدالتگستری و مردممحوری ادامه یابد تا مسیر توسعه شهرستان هموارتر شود.
علیرضا مقدم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مسکن روستایی، از تداوم اجرای پروژههای عمرانی در ماکو خبر داد و گفت: بنیاد مسکن با تمام توان در مسیر تحقق اهداف دولت و رضایتمندی مردم گام برمیدارد.