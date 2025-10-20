به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان به این منطقه گشت‌های مشترکی با اداره کل دامپزشکی استان دایر شده که به صورت مستمر زیستگاه‌ها را مورد پیمایش قرار می‌دهند و تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان‌غربی مشاهده نشده است.

امید یوسفی افزود: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، یک بیماری ویروسی مختص پرندگان و بیماری مشترک بین انسان و پرندگان است که در پرندگان وحشی، سویه‌های جدید ایجاد بیماری نمی‌کند و فقط این پرندگان به عنوان ناقل محسوب می‌شوند.

یوسفی، از اهالی روستا‌های همجوار تالاب‌ها و منابع آبی مانند سد‌ها خواست در صورت مشاهده لاشه پرندگان و یا تغییر رفتار آنها، ضمن خودداری از تماس با لاشه پرندگان موضوع را به اداره‌های محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

در آذربایجان غربی بیش از ۷۰ زیستگاه آبی پرندگان شامل تالاب‌های دایمی و فصلی، سد و رودخانه وجود دارد و در این استان ۳۰۲ گونه پرنده ثبت شده که بیش از ۲۰۰ گونه آن آبزی و کنارآبزی هستند.