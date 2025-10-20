به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهانفرماندار لنجان در آیین گردهمایی و تجلیل از خیران مدرسه ساز و مدرسه یار لنجان با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی از مهترین برنانه‌های این شهرستان برای محرومیت زدایی است گفت: بیش از ۷۰ درصد از مدارس بخش مرکزی شهرستان لنجان فرسوده و نیاز به بازسازی دارند.

علیرضا بصیری با اشاره به تجلیل از خیران مدرسه ساز شهرستان لنجان افزود: نوسازی و تجهیز مدارس با پیوستن به پویش ملی بساز مدرسه و مشارکت همه مردم در شهرستان لنجان هم همزمان با دیگر نقاط کشور آغاز شده است و امروز خیران مدرسه ساز نقش مهمی در احداث تجهیز و نوسازی مدارس دارند.