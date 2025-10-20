پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب گفت: دانشجویان بعنوان تأثیر گذاران فرهنگی در جامعه نقش آگاهی بخشی را عهده دار هستند.
نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی افزود: دانشجوی با انگیزه مسیر تعالی و رشد را با موفقیت طی خواهد کرد و انگیزه شما دانشجویان جوان موتور محرکه شما در پویایی محیط دانشگاه و جامعه خواهد شد.
وی افزود: خلاقیت، کار، توانمندی و پشتکار مقولههایی هستند که رشد یک دانشجو را در مسیر تحصیل فراهم میسازند.
حجت الاسلام محمد میرزایی گفت: دانشجو باید یک کنشگر و مطالبه گر بوده و بتواند برای بهبود جامعه معادلات لازمه را در راه تعالی و پیشرفت آن بکار گیرد.
حجت الاسلام میرزایی سپس قول مساعد برای رفع مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد شهرستان تکاب داده و افزود: پیگیری و رفع مشکلات پیش روی احداث ساختمان مستقل برای این دانشگاه را دنبال کرده و مساعدتهای لازم را انجام خواهند داد.
رنجبریان ریسس دانشگاه آزاد اسلامی تکاب در ابتدای این دیدار مسائل و مشکلات دانشگاه آزاد تکاب را تشریح کرده و گفت: حضور حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در جمع دانشجویان و اساتید این دانشگاه نوید آیندهای روشن برای آن است.
رنجبریان افزود: انشاء الله با مساعدت و پیگیریهای نماینده محترم شهرستان شاهد احداث فضای دانشگاهی در خور شأن و منزلت جوانان تکابی در این شهرستان خواهیم شد.
محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز در این جمع گفت: ساختمان فعلی محل دانشگاه متعلق به فرمانداری است و تابحال برای استفاده دانشگاه در اختیار آنان بوده است.
فرماندار تکاب افزود: فرمانداری همه تلاش خود را معطوف خواهد ساخت تا در احداث فضای جدید دانشگاهی کمک حال دانشگاه باشد.
وی گفت: قدم اول موفقیت در این مهم تأمین اعتبار لازم و پیشبرد کار احداث بدون وقفه و حصول نتیجه در مدت زمان مشخص است.