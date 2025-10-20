کارشناسان تغذیه و مسئولان حوزه غله در قم در بازدید از چند واحد نانوایی نان کامل، بر گسترش استفاده از آرد کامل و پخت نان سالم به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در بهبود سلامت جامعه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد هاشمی کارشناس تغذیه مرکز بهداشت قم با اشاره به تفاوت آرد کامل با آرد سفید گفت: در آرد کامل سبوس گندم هنگام فرآیند عمل‌آوری خمیر حذف نمی‌شود و همین موضوع باعث حفظ مواد معدنی مانند آهن و منیزیم و ویتامین‌های گروه ب از جمله تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین و فولیک اسید می‌شود.

وی افزود: مصرف نان تهیه‌شده از آرد کامل می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل قند خون و پیشگیری از کم‌خونی فقر آهن کمک کند. از سوی دیگر فیبر بالای موجود در آرد کامل در کاهش کلسترول و پیشگیری از بیماری‌های قلبی مؤثر است.

هاشمی تأکید کرد: نان کامل به‌ویژه برای بیماران دیابتی مناسب‌تر است، زیرا سرعت جذب قند در آن کمتر است و می‌تواند از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری کند.

در همین زمینه فائزه اصالت معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ واحد نانوایی یارانه‌ای و ۱۰ واحد آزادپز در قم نان کامل تولید می‌کنند و هدف‌گذاری افزایش این تعداد تا ۱۰ درصد کل نانوایی‌های استان است.

اصالت افزود: در استان قم حدود ۹۶۰ واحد نانوایی فعال است و تلاش می‌شود با بسته‌های تشویقی از جمله افزایش سهمیه آرد و اصلاح نرخ نان کامل، نانوایان بیشتری به سمت تولید نان سالم سوق داده شوند.

وی گفت: به دلیل وجود فیبر و ویتامین‌های متعدد در آرد کامل، مصرف این نان نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی دارد و می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی کمک کند.

گفتنی است طرح توسعه پخت نان کامل با همکاری اداره کل غله، مرکز بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی در دستور کار استان قم قرار دارد و با تأیید نهایی وزارت کشور، نرخ جدید نان کامل نیز برای حمایت از نانوایان به تصویب خواهد رسید.