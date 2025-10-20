به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نشست آقای زینی‌وند رئیس ستاد انتخابات کشور با تقدیر از تلاش‌های رسانه ملی در جهت آگاهی مردم برای حضور در انتخابات شورا‌ها و نقش آنها در سرنوشت اداره شهر‌ها و روستا‌ها گفت: برای اولین بار در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، احزاب نقش و هویت جدی پیدا می‌کنند و به احزاب قانونی و ثبت شده در کشور کد انتخاباتی برای حضور در انتخابات داده می‌شود.

وی برگزاری انتخابات تناسبی در تهران برای اولین بار را گام موثر در جهت تقویت احزاب؛ پاسخگو کردن آنها و تلاش برای اصلاح کرسی‌های شورا‌های شهر دانست.

زینی‌وند همچنین برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در سراسر کشور برای انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را یک اقدام تحولی در جهت برگزاری انتخابات صحیح و شفاف در کشور دانست.

وی افزود: هم اکنون ستاد‌های انتخابات در سراسر کشور شکل گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین بر همکاری‌های بیشتر ستاد انتخابات کشور و رسانه ملی در آگاهی بخشی به مردم و حضور در صحنه هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی تاکید کرد.

در این نشست آقای عابدینی معاون سیاسی رسانه ملی هم از آمادگی تمام قد این معاونت برای حرکت در جهت فرایند برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: بخش‌های مختلف سازمان از جمله معاونت سیاسی با توجه به تجربیات انتخاب‌های مختلف در سراسر کشور به صورت فعال در حوزه اطلاع رسانه و آگاهی بخشی به مردم برای تقویت نقش شورا‌ها و برگزاری انتخابات حرکت خواهد کرد

در این نشست همچنین معاونت‌های و مدیران کل سازمان از برنامه‌های صورت گرفته برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی کشور گزارش دادند.