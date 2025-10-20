خراسان رضوی، جزو ۵ استان با بیشترین تلفات جادهای در کشور
خراسان رضوی، جزو ۵ استان با بیشترین تلفات جادهای در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، به گزارش سایت پلیس فراجا، رئیس پلیس راهور فراجا گفت: استانهای فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی در مجموع حدود ۶۰ درصد از کل تلفات جادهای کشور را به خود اختصاص دادهاند.
سردار «سیدتیمور حسینی» افزود: این موضوع نشاندهنده تمرکز بالای حوادث ترافیکی در این مناطق است.
وی افزود: برای کاهش تلفات و کنترل حوادث ، باید بهصورت همزمان چند محور را دنبال کنیم؛ توسعه و بهسازی زیرساختهای جادهای، تقویت مقدورات و تجهیزات پلیس، گسترش سامانههای هوشمند نظارتی و تمرکز بر آموزش و فرهنگسازی ترافیکی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
سردار حسینی عنوان کرد: توسعه فرهنگ ترافیکی و آموزش رفتار صحیح رانندگی، نقش مؤثری در کاهش تصادفات دارد و این مهم زمانی محقق میشود که نهادهای مختلف، از آموزش و پرورش تا رسانهها و دستگاههای اجرایی، در این مسیر همافزا عمل کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: کاهش تلفات جادهای صرفاً با برخوردهای پلیسی ممکن نیست، بلکه نیازمند نگاهی جامع و چندبُعدی است که شامل زیرساخت، فناوری، آموزش و فرهنگسازی میشود.