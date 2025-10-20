به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان هفدهمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان به صورت اختصاصی مشکلات ۸ واحد تولیدی منطقه آزاد ماکو مورد بررسی قرار گرفت.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: ماکو تلفیقی از مرز و بزرگترین منطقه آزاد کشور می‌باشد که می‌تواند دستاورد‌های خوبی برای اشتغال و توسعه و تجارت بین‌المللی برای کشور و استان داشته باشد.

عتباتی ادامه داد: می‌بایست استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد ماکو بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چراکه جای کار بسیار است و همه باید دست به دست هم دهند و به توسعه این منطقه که نقش مهمی در توسعه استان دارد کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: هر چه قدر در عرصه اقتصاد، اشتغال، تولید و کارآفرینی تلاش گردد، جامعه به سمت و سوی پیشرفت و کاهش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی قدم خواهد برداشت، زیرا بسیاری از معضلات اجتماعی ریشه در معیشت دارد.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: حمایت‌های تاثیرگذار و خوبی توسط دستگاه قضایی، اجرایی، بانکی و اتاق بازرگانی از واحد‌های تولیدی در استان شکل گرفته و امید است در این جلسه نیز مدیران حاضر به مانند همیشه در لبیک عملی به فرمان مقام معظم رهبری با کمک به واحد‌های تولیدی قدم بردارند.

مجیدی در ادامه دستورات جلسه که شامل مشکلات واحد‌های تولیدی شرکت ارس دام آرشام، شرکت حمل و نقل نیکان ترابر، شرکت تجارت دیجیتال الماس، شرکت گول صباح دنیز ماکو، شرکت حمل و نقل آغری بار، شرکت آذر سرخ ماکو، شرکت طلایه گستر اروم سلدوز و شرکت تجار باختر آذربایجان مطرح که پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای جلسه و ارائه راهکار‌های کاربردی مصوباتی در راستای رفع مشکلات این واحد‌های تولیدی به تصویب رسید.