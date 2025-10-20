رئیس پلیس راه مازندران از وقوع ۱۶ درصد از تصادفات منجر به فوت در محورهای برون‌شهری استان مربوط به عابران پیاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان با اشاره به آمار تصادفات عابران پیاده در جاده‌های مازندران گفت: ۱۶ درصد از تصادفات منجر به فوت در محورهای برون‌شهری استان مربوط به عابران پیاده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این حوادث در شب و در نقاط فاقد روشنایی رخ می‌دهد، افزود: متأسفانه بسیاری از عابران از محل‌های غیرمجاز اقدام به عبور از جاده می‌کنند یا از لباس‌های تیره استفاده می‌کنند که این امر موجب کاهش دید رانندگان و بروز حوادث ناگوار می‌شود.

سرهنگ عبادی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی گفت: عابران پیاده باید فقط از پل عابر یا گذرگاه‌های مشخص‌شده برای عبور از جاده استفاده کنند. همچنین در ساعات شب، پوشیدن لباس‌های روشن یا دارای نوار بازتابنده نور الزامی است.

وی ادامه داد: رانندگان نیز باید در مناطق مسکونی، حاشیه شهرها و مسیرهایی که احتمال حضور عابر وجود دارد، با سرعت مطمئنه و دقت بالا حرکت کنند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان خاطرنشان کرد: کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند همکاری متقابل رانندگان و عابران است. با رعایت مقررات و دقت در تردد، می‌توان از وقوع بسیاری از حوادث دلخراش جلوگیری کرد.

