پخش زنده
امروز: -
حمایت و پشتیبانی خانوادهها، سنگ بنای اصلی موفقیت دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان در آیین تجلیل از دانشآموزان برتر جشنواره خوارزمی و کنکور سراسری این شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی دستاندرکاران و فعالان حوزه آموزش و پرورش، از موفقیتهای چشمگیر و بیسابقه دانشآموزان شهرستان در آزمون سراسری کنکور و همچنین جشنواره معتبر نوجوانان خوارزمی ابراز خرسندی کرد و این دستاوردها را مایه فخر و مباهات شهرستان بوکان دانست.
خشایارصنعتی، با اشاره به همت والای دانشآموزان این دیار افزود: این موفقیتها، نه تنها افتخاری برای تکتک خانوادههاست، بلکه سرمایهای ارزشمند برای آینده توسعه و پیشرفت شهرستان بوکان محسوب میشود.
صنعتی، با اشاره به کسب رتبههای درخشان در جشنواره نوجوانان خوارزمی، که یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در شناسایی و پرورش استعدادهای نخبگان است، اظهار کرد: این دستاوردها، نشانگر ظرفیتهای بالای علمی و پژوهشی دانشآموزان ماست و ثابت میکند که با برنامهریزی و حمایت مناسب، میتوانیم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این استعدادها باشیم.
فرماندار شهرستان بوکان، همچنین از نتایج درخشان آزمون سراسری کنکور امسال خبر داد و تصریح کرد: بسیار خرسندیم که با وجود تمامی محدودیتها، بیش از ۴۵ نفر از دانشآموزان توانمند بوکانی موفق به ورود به رشتههای ارزشمندی، چون پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی شدهاند و این آمار، خود گواه توان رقابتی بالای فرزندان ما در سطح ملی و نویدبخش تربیت متخصصین متعهد برای خدمت به مردم شریف بوکان است.
در پایان مراسم نیز، با اهدای لوح سپاس و هدایای یادبود، از دانشآموزان افتخارآفرین و رتبههای برتر مسابقات نوجوانان خوارزمی و داوران تلاشگر تجلیل و تقدیر شد.