پخش زنده
امروز: -
وزیر ورزش و جوانان در خصوص دیدار قهرمانان با رهبر معظم انقلاب گفت: هدفگذاری شده تا تیمهای ورزشی ایران به قلههای جهانی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، برسند.
وی افزود: ایشان در بیاناتشان به دوران اوایل انقلاب و نقش پررنگ جوانان در دفاع مقدس اشاره کردند؛ در آن دوران نیز جوانان به خیابان آمدند و با آغاز جنگ تحمیلی این جوانان جنگ را اداره کردند و ماحصل آن ۲۴۰ هزار شهید است. همچنین جوانانی بودند که در خارج کشور برای دفاع از ایران، درسشان را رها کردند. بر اساس آنچه رهبری فرمودند اگر بتوانیم شرایط درستی را برای جوانان فراهم کنیم، آنان توان انجام کارهای بزرگتر را برای کشور دارند.
وزیر ورزش و جوانان همچنین با اشاره به ویژگیهای شخصیتی سردار افشار گفت: ایشان از فرماندهان پرکار سپاه بود که در عین حال خیلی اهل مطرح کردن خود نبود.