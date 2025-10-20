به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم جمعی از مسئولان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شاهد و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان با اشاره به مجاهدت‌های سردار شهید بهنام محمدی و شهدای دانش آموز بر معرفی هر چه بیشتر شخصیت و مجاهدت‌های این شهیدان گرانقدر تاکید کرد.

شهید بهنام محمدی در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۴۵ در منطقه کلگه مسجدسلیمان دیده به جهان گشود و در تاریخ ۲۸ مهر سال ۱۳۵۹ در خرمشهر به شهادت رسید.

این کبوتر خونین بال ابتدا در قطعه شهدای کلگه شهرستان مسجدسلیمان بخاک سپرده شد و در سال ۱۳۸۹ طی یک مراسم باشکوه و با شرکت هزاران نفر از اهالی شریف شهرستان مسجدسلیمان، مزار مطهر این شهید بزرگ به قطعه شهدای گمنام در ورودی شهر مسجدسلیمان انتقال یافت.