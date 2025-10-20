دعوت استاندار زنجان و موقعیت راهبردی استان در مسیر جاده ابریشم، دلیل انتخاب زنجان به‌عنوان میزبان نشست اجلاس اکو بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان زنجان گفت : انتخاب زنجان به‌عنوان میزبان سیصدمین اجلاس مشترک سفرای کشورهای عضو اکو به دلیل موقعیت راهبردی ایران و دعوت استاندار این استان صورت گرفت.

مجتبی نادعلی افزود : این نشست فرصتی برای تقویت همکاری‌های گردشگری، توسعه خدمات مهندسی و صادرات غیرنفتی است.

وی گفت : کشورهای عضو اکو با داشتن ریشه‌های فرهنگی، تاریخی و دینی مشترک، با تسهیل روادید و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و هوایی، به ویژه مسیرهای کرج-اسلام‌آباد-تهران-استانبول، زمینه افزایش گردشگری را فراهم کرده‌اند.

نادعلی افزود : همچنین، سازمان اکو با تعریف برند مشترک و استانداردسازی خدمات گردشگری، اعتماد گردشگران را جلب و توسعه این حوزه را تسریع می‌کند.

وی گفت : برگزاری نمایشگاه‌ها و فستیوال‌های مرتبط نیز به جذابیت بیشتر گردشگری کمک خواهد کرد.