به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از درز اسناد جدید درباره فساد جنسی شاهزاده اندرو، برادر چارلز سوم، شاه انگلیس، اکنون نمایندگان مجلس این کشور زیر فشار قرار دارند تا درباره این شاهزاده، گرفتن القاب سلطنتی از وی و میزان آگاهی اعضای خاندان سلطنتی از فساد او، تحقیق کنند.

روز یکشنبه این هفته، شماری از نمایندگان مجلس انگلیس از پلیس این کشور خواستند درباره روابط جنسی شاهزاده اندرو، و درخواست از پلیس محافظش برای جمع اوری اطلاعات علیه شاکی پرونده فسادش تحقق کند.

پس از انتشار یک کتاب درباره جفری اپستین (Jeffrey Epstein) در آمریکا، بار دیگر روابط وی با شاهزاده اندرو، برادر شاه انگلیس مطرح شده است.

جفری اپستین، سرمایه‌دار سرشناس آمریکایی و سرکرده شبکه فسادی بود که به اتهام دلالی فعالیت‌های جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ و جوان در دادگاه بدوی متهم شناخته شد.

اپستین در پی شکایات متعدد از او به زندان افتاد، اما چندی بعد اعلام شد او در زندان خودکشی کرده است، مرگ مشکوک او ابهامات زیادی را درباره اپستین و شبکه اش ایجاد کرد.

شاهزاده اندروی ۶۵ ساله، برادر کوچک شاه انگلیس به خانم ویرجینیا جوفری (Virginia Giuffre) در زمانی که در ۴۳ سالگی تصمیم گرفت از شاهزاده انگلیسی به اتهام تجاوز به او زمانی که هنوز به سن قانونی نرسیده بود شکایت کند، میلیون‌ها دلار پول داد تا شکایت خود را علیه او پس بگیرد.

تلاش نمایندگان مجلس انگلیس برای بررسی فساد اخلاقی شاهزاده این کشور تلاش نمایندگان مجلس انگلیس برای بررسی فساد اخلاقی شاهزاده این کشور تلاش نمایندگان مجلس انگلیس برای بررسی فساد اخلاقی شاهزاده این کشور

در کتابی که ویرجینیا جوفری نوشت تاکید کرده است تصور می‌کرد، به عنوان برده جنسی، جانش را از دست بدهد، رسانه‌ها در آمریکا ادعا کردند جفری ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

به نوشته روزنامه دیلی میل، اد میلی بند، وزیر انرژی و نماینده مجلس انگلیس می‌گوید، درخواست شاهزاده اندرو از پلیس محافظش برای گرداوری اطلاعات درباره تاریخ تولد ویرجینیا جفری و شماره وی در نظام امنیت اجتماعی آمریکا، بسیار نگران کننده است.

دیلی میل نوشت شماری از نمایندگان مجلس انگلیس، از جمله "ریچل مسکل" (Rachael Maskell)، این هفته در نامه‌ای به وزیران دولت، از آنان خواست قدرت لازم به شاه یا مجلس انگلیس داده شود تا شاهزاده اندرو را از القاب سلطنتی، خلع کند.

همچنین "نادیا ویتمور" (Nadia Whittome)، دیگر نماینده مجلس انگلیس نیز می‌گوید دولت باید بتواند القاب سلطنتی شاهزاده اندرو را پس بگیرد.

روزنامه دیلی میل نوشت شماری از نمایندگان مجلس انگلیس، شاهزاده اندرو را که در انگلیس به فرزند محبوب ملکه الیزابت دوم شهره است یک "شرمساری" برای این کشور می‌دانند و می‌گویند وی خود و افراد مرتبط با خود را مفتضح کرده است.

براساس اسناد منتشر شده دادگاهی در آمریکا، نام بیش از ۱۷۰ نفر، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور و شاهزاده اندرو، برادر شاه انگلیس، در میان افراد مرتبط با پرونده جفری اپستین بار‌ها تکرار شده است.

اپستین در ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی خردسالان در فلوریدا و نیویورک، دستگیر شد و سپس در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ در سلولش به طور مشکوکی جان باخت و پزشکی قانونی مرگ او را خودکشی اعلام کرد.

یک قاضی دادگاه فدرال نیویورک حکم داده است، اسناد و مدارک دادگاه گیسلین ماکسول (Ghislaine Maxwell)، زن انگلیسی همکار اپستین، باید از مهر و موم خارج شود.

اپستین چندین دهه با گیسلین ماکسول، از اعضای بلندپایه نزدیک به خانواده سلطنتی انگلیس ارتباط داشت که منجر به محکومیت ماکسول در سال ۲۰۲۱ به اتهام قاچاق جنسی و مشارکت و هم‌دستی با اسپتین در قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی از افراد خردسال و فحشا در ارتباط با یک نوجوان ۱۴ ساله شد.

اپستین همچنین روابط دوستانه طولانی‌مدتی با افراد سرشناس مختلفی از جمله باراک اوباما، لزلی وکسنر، بیل کلینتون، آلن درشویتز، دونالد ترامپ و شاهزاده اندرو، از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس داشته است.

ماکسول در پی شکایت‌های متعدد قربانیان جنسی محاکمه شد و در حال سپری کردن ۲۰ سال حبس به عنوان مجازات جرایمی است که در مشارکت با جفری اپستین مرتکب شده است و شاهزاده اندرو (Andrew)، برادر شاه انگلیس به تجاوز جنسی به دختران کم سن و سال متهم است.

چارلز سوم، شاه انگلیس، پس از انتشار اخبار جدید درباره فساد جنسی شاهراده اندرو و فشار فزاینده افکار عمومی، گفته با گرفتن همه القاب سلطنتی، "اقدامات بیش تری" علیه برادرش خواهد کرد.

روزنامه دیلی میل نوشت پس از این که شاه انگلیس دریافت برادرش، درباره قطع روابط خود با یک دلال جنسی آمریکایی، دروغ گفته است، تهدید کرد همه القاب این عضو خاندان سلطنت را خواهد گرفت در حالی که به نوشته این روزنامه، تنها راه برای پس گرفتن القاب سلطنتی در انگلیس، مداخله مجلس این کشور است.

دیلی میل نوشت در حالی که مجلس انگلیس با انبوهی از موضوعات مهم همچون امنیت جهانی و امور داخلی دست و پنجه نرم می‌کند، بررسی فساد برادر شاه این کشور و خلع القاب سلطنتی وی، ماه‌ها طول خواهد کشید.