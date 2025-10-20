به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سازمان هواشناس کشور درخصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی به شکل رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد و خاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات بارش برف برای نیمه شمالی ۳ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل هشدار نارنجی صادر کرد.

بر اساس این هشدار استان‌های فوق طی فردا (سه‌شنبه) و چهارشنبه با مخاطراتی همچون لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاع و خسارت دیدن محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت مواجه خواهند شد.

پرهیز از سفر‌های بین شهریِ غیر ضروری، خودداری از بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف عشایر و دامداران در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در فعالیت‌های گردشگردی و کوهنوردی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، عدم سم‌پاشی و محلول‌پاشی باغ‌ها و مزارع، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی و انتقال آنها به مکان‌های مسقف توصیه‌های سازمان هواشناسی در پی این هشدار است.