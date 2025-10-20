به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این بازی عصر امروز در سالن ورزشی فجر دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد و در حالی که تاکنون چهار بازی تیم پایش پارت شاهرود در لیگ برتر بسکتبال بدون برد بوده است؛ سعید برزگری سرمربی تیم پایش پارت شاهرود گفت:قصد دارد از حضور در لیگ برتر بسکتبال انصراف دهد.

تیم پایش پارت شاهرود با تیم‌های نفت آبادان، مهگل البرز، رعد پدافند، پترو نوین ماهشهر، پاس کردستان، طبیعت اسلامشهر، نفت زاگرس، استقلال تهران، گلنور اصفهان، کاله مازندران و شهرداری گرگان هم گروه است.