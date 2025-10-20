پخش زنده
بر اثر برخورد ساینا و پراید در محور الهایی به اهواز ۶ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حواثد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در ساعت ۱۷:۰۹ روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، برخورد دو دستگاه خودروی سواری ساینا و پراید در کیلومتر ۱۰ محور الهایی به اهواز، منجر به مصدومیت شش نفر شد.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: مصدومان این حادثه شامل چهار خانم در ردههای سنی ۸، ۱۵، ۳۴ و ۴۱ سال و دو آقا به سنین ۱۱ و ۴۶ سال بودند. پس از دریافت تماس از محل حادثه، تیمهای فوریتهای پزشکی به سرعت به محل اعزام شدند. سه دستگاه آمبولانس عملیات امدادرسانی را انجام داده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، تمامی مصدومان به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.
وی ادامه داد: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ضمن تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی، از رانندگان درخواست میکند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به شرایط جادهای، از بروز چنین حوادثی جلوگیری نمایند.