در پی توافق دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی، صف ارزی مناطق آزاد از صف ارزی سرزمین اصلی جدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس توافق دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با بانک مرکزی، فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی مناطق آزاد با هدف تسهیل در تخصیص ارز، کاهش زمان انتظار واحدهای تولیدی در صف ارزی بانک مرکزی و ارتقای بهره‌وری منابع ارزی از صف ارزی سرزمین اصلی تفکیک شد.

طبق دستورالعمل ابلاغی دبیر خانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، قرار است در هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، کمیته ارزی تشکیل و فهرست واحدهای تولیدی دارای اولویت برای بررسی نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

همچنین سازمان‌های مناطق موظف شده‌اند با توجه به ظرفیت تولید مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری، به‌صورت دوره‌ای و فصلی نسبت به بررسی و تأیید درخواست‌های ارزی در سامانه تخصصی اقدام کنند.

مسئولان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هدف از این تصمیم را حمایت هدفمند از تولید، ارتقای بهره‌وری ارزی و تقویت نقش مناطق آزاد در توسعه صنعتی کشور عنوان کرده‌اند.