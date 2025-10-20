تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب (دوشنبه، ۲۸ مهر) با نتیجه ۵ به صفر برابر میزبان خود شارجه امارات به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب قاره امشب دوشنبه ۲۸ مهر در ورزشگاه شارجه امارات برابر این تیم به میدان رفت و در پایان با نتیجه پرگل ۵ به صفر میزبان خود را شکست داد.

تراکتور که به‌عنوان قهرمان فوتبال ایران در لیگ نخبگان حضور دارد، در دو هفته ابتدایی این رقابت‌ها مقابل شباب الاهلی و الوحده دو تساوی به دست آورد و امشب هم در جدال با سومین تیم اماراتی در آسیا با ۵ گل شارجه را گلباران کرد.

تراکتور با این پیروزی و با ۵ امتیاز به رتبه سوم جدول منطقه غرب لیگ نخبگان آسیا رسید و شارجه با ۴ امتیاز ششم است.

ورزشگاه: شارجه امارات

داور: کیم جونگ هیوک (کره جنوبی)

ترکیب شارجه امارات:

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی (۴۶- خالد ابراهیم)، ماجد حسن (۴۶- ایگور کورونادو)، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو (۶۸- سائول گوآریراپا)، کایو لوکاس (۶۸- عثمان کامارا)، عادل تاعرابت و ری مانای

سرمربی میلوش میلویویچ

ترکیب تراکتور ایران:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد (۷۶- صادق محرمی)، امیرحسین حسین‌زاده، رجی لوشکیا (۶۹- مهدی ترابی) و تومیسلاو اشترکالی (۷۶- مسعود زائرکاظمین)

سرمربی: دراگان اسکوچیچ

کارت زرد:

مارکوس ملونی (۳۹) از شارجه

شرح گل‌ها

گل اول تراکتور ایران(رجی لوشکیا دقیقه ۸): امیرحسین حسین‌زاده پس از فرار سریع از سمت چپ زمین، ارسال بیرون پای دیدنی به محوطه جریمه شارجه داشت که پاس مهدی هاشم‌نژاد با ضربه سر را لوشکیا با کنترل توپ عالی و شوت زمینی پای راست به گوشه دروازه شارجه فرستاد تا تراکتور خیلی زود پیش بیفتد.

گل دوم تراکتور ایران (رجی لوشکیا دقیقه ۱۱): حمله خطرناک تراکتور با حرکت سریع دانیال اسماعیلی‌فر از جناح راست زمین شکل گرفت که ارسال زمینی او را امیرحسین حسین‌زاده با پاس پشت پا به لوشکیا رساند تا این مهاجم آلبانیایی با شوت زمینی به سمت چارچوب که اشتباه درویش محمد در دفع توپ را به دنبال داشت، دومین گل را بزند.

گل سوم تراکتور ایران (مهدی هاشم‌نژاد دقیقه ۴۰): نمایش هجومی شاگردان اسکوچیچ با وجود زدن دو گل ادامه پیدا کرد و مهدی هاشم‌نژاد که پاس گل اول را داده بود، پس از یک- دو عالی با امیرحسین حسین‌زاده در موقعیت تک به تک قرار گرفت و با شوت بغل پا درویش محمد را برای سومین بار مغلوب کرد.



گل چهارم تراکتور ایران (دانیال اسماعیلی‌فر دقیقه ۳+۴۵): رجی لوشکیا پس از دبل این بار در نقش سازنده موقعیت جدی تراکتور ظاهر شد و فرار سریع از سمت راست محوطه جریمه شارجه و پاس کات‌بک او را اشترکالی کنترل کرد و اسماعیلی‌فر از مقابل پای او ربود و با شوت زمینی به تور چسباند تا نتیجه چهار بر صفر شود.

گل پنجم تراکتور ایران (مسعود زائرکاظمین دقیقه ۸۴): پاس چیپ استثنایی و دیدنی مهدی ترابی در سمت چپ زمین کاری کرد تا زائرکاظمین در موقعیت عالی قرار بگیرد و از میانه‌ی زمین تک به تک شود که پیشتازی او تا محوطه جریمه و پاس در عرض این بازیکن را مدافع شارجه به شکل ناقص دفع کرد، اما در ادامه دوباره همین بازیکن تراکتور صاحب توپ شد تا کنترل و و شوت فنی او تبدیل به گل پنجم شود و ۷ دقیقه پس از تعویض دروازه اماراتی‌ها را باز کند.