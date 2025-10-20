فرار بی بازگشت صهیونیستها از فلسطین اشغالی
گزارش ویژهای که توسط مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست منتشر شده است، آمار نگرانکنندهای را برای رژیم صهیونیستی از فرار صهیونیستها از سرزمینهای اشغالی نشان میدهد.
در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۳۴,۰۰۰ اسرائیلی که مدت طولانی در کشور اقامت داشتند، اسرائیل را ترک کردند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، این تعداد به ۴۳,۴۰۰ نفر رسید. در مقابل، در این دو سال به ترتیب ۳۲,۵۰۰ و ۲۳,۶۰۰ نفر به اسرائیل بازگشتند.
در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی، اسرائیل افزایش شدیدی در تعداد اسرائیلیهایی که به صورت بلندمدت کشور را ترک میکردند، تجربه کرد. در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۹,۴۰۰ اسرائیلی کشور (فلسطین اشغالی) را ترک کردند که ۴۴٪ بیشتر از سال قبل بود. در سال ۲۰۲۳ میلادی، این تعداد به ۸۲,۸۰۰ نفر رسید که ۳۹٪ بیشتر از سال قبل بود. در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، پس از آغاز جنگ، افزایش قابل توجهی در تعداد افراد ترککننده کشور (فراری) مشاهده شد.
این روند افزایشی در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز ادامه یافت. تعداد افرادی که بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۴ میلادی اسرائیل را ترک کردند، مشابه تعداد افرادی بود که در ماههای مشابه سال ۲۰۲۳ میلادی کشور را ترک کرده بودند، یعنی حدود ۵۰,۰۰۰ نفر در هر دو سال.
در همین حال، تعداد اسرائیلیهایی که پس از اقامت بلندمدت در خارج از کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی بازگشته بودند (۲۴,۲۰۰ نفر)، کمتر از سال ۲۰۲۲ میلادی (۲۹,۶۰۰ نفر) بود.
این روند در سال ۲۰۲۴ میلادی نیز ادامه یافت. تعداد افرادی که بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۴ میلادی بازگشته بودند (۱۲,۱۰۰ نفر)، کمتر از تعداد افرادی بود که در همان بازه زمانی در سال ۲۰۲۳ میلادی بازگشته بودند (۱۵,۶۰۰ نفر).
بر اساس گزارش روزنامه "یدیعوت احرونوت"، در همه سالهای اخیر، تعداد افرادی که پس از اقامت بلندمدت در خارج از کشور بازگشتهاند، کمتر از تعداد افرادی بوده است که به صورت بلندمدت کشور را ترک کردهاند. این آمار در سال ۲۰۲۳ میلادی تقریباً دو برابر شد و به ۵۸,۶۰۰ اسرائیلی رسید. در سال ۲۰۲۴ میلادی (تا اوت)، این رقم به ۳۶,۹۰۰ اسرائیلی رسید.
گلعاد کاریو، رئیس کمیته مهاجرت و جذب کنست، موج مهاجرت فعلی را "سونامی" توصیف کرد و هشدار داد که افزایش تعداد اسرائیلیهایی که مهاجرت میکنند در مقابل کاهش تعداد کسانی که بازمیگردند، تهدیدی راهبردی برای جامعه اسرائیل به شمار میرود.
وی توضیح داد که موج مهاجرت اجتنابناپذیر نیست، بلکه نتیجه سیاستهای دولت است که جامعه را از هم پاشیده و از جبهه داخلی غافل شده است. وی هشدار داد که ادامه این سیاستها بحران را عمیقتر خواهد کرد و آینده جامعه اسرائیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در همین حال، مشخص شده است که دولت اسرائیل فاقد یک برنامه منظم برای متوقف کردن این پدیده و تشویق بازگشت جامعه یهودی به اسرائیل است. بر اساس دادههای دفتر آمار مرکزی، ۷۹,۰۰۰ اسرائیلی بین سالهای گذشته و امسال به خارج از کشور مهاجرت کردهاند.
گزارش نشان میدهد که اکثر مهاجران در سال ۲۰۲۴ میلادی از تلآویو (یافا)، حیفا، نتانیا و اورشلیم بودهاند، در حالی که کمترین درصد از هرتزلیا، عسقلان و بئرسبع بوده است. همچنین، تعداد مردان ترککننده کشور بیشتر از زنان بوده است و گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال بیشترین مهاجرت را داشته است.