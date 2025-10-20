پخش زنده
بخش پزشکی هستهای بیمارستان شهید بهشتی به عنوان تنها مجموعه درمانی با تعرفه دولتی به بیماران خدمات درمانی ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس بیمارستان شهید بهشتی قم با اشاره به اینکه بخش پزشکی هستهای این بیمارستان در سال ۱۴۰۰ افتتاح شده گفت در حال حاضر دو دستگاه گاما کمرا اسپکت ویژه اسکنهای هستهای و بررسی اندامهای بدن در این بخش وجود دارد.
مجتبی یوسف زاده گفت:خدمات این بخش به بیماران سرپایی، بستری، همچنین برای سنین مختلف و کودکان است.
وی افزود: حضور متخصصان بومی و دستگاهها و کیتهای ساخت ایران از جمله مواردی است که در اتاقهای درمان این بخش وجود دارد.
بخش پزشکی هستهای بیمارستان شهید بهشتی طرف قرارداد با بیمههای مختلف است و شهروندان برای گرفتن نوبت میتواند به صورت حضوری و تلفنی با شماره تماس ۰۲۵۳۶۱۲۲۹۸۰ تماس بگیرند.