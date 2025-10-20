مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش، با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر فرماندهان و مسئولان در دانشگاه افسری امام علی (علیه‌السلام) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاه‍های افسری اعم از دانشگاه خاتم‍الانبیا(ص) پدافند هوایی، شهید ستاری نیروی هوایی ارتش و امام خمینی(ره) نوشهر برگزار شد.

محمد سالار پایداری حق خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می‌دهد.