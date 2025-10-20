مدیریت مصرف آب نیازمند اصلاح الگوها و تغییرات سختافزاری بلندمدت است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به اینکه ایران یک کشور کمآب است و متوسط بارندگی آن یکسوم متوسط جهانی است، گفت: مقابله با خشکسالی و مشکلات بیآبی نیازمند برنامهریزی بلندمدت و اصلاح همزمان الگوهای مصرف و بهبود زیرساختها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بیرنوندی در گفتوگوی ویژه خبری شبکه استانی با بیان اینکه کشور وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شده است، تأکید کرد که باید روی مدیریت مصرف، بهویژه در بخش کشاورزی که بیشترین مصرف را دارد، کار شود.
وی همچنین به اهمیت فرهنگسازی در مدیریت مصرف آب شرب، که شبکه توزیع آن با هزینه بسیار بالاتری همراه است، اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در همین راستا، برای فرهنگسازی، دو طرح اصلی شامل طرح نخستین واژه آب و طرح دانا با همکاری آموزش و پرورش در مدارس ابتدایی و راهنمایی در حال اجرا است. علاوه بر این، یک برنامه هدفمند برای آموزش بانوان شاغل در ادارات دولتی آغاز شده است، زیرا بیش از هفتاد درصد مدیریت مصرف آب در منازل بر عهده بانوان است.
بیرنوندی با تأکید بر اینکه نمیتوان تعادل عرضه و تقاضا را بدون در نظر گرفتن اقتصاد آب (که جنبههای زیستمحیطی، اقتصادی و امنیتی دارد) برقرار کرد، گفت: سیاست دولت در سال گذشته منجر به رساندن الگوی مصرف به حدود یازده هزار لیتر به ازای هر خانوار در ماه (کاهش از ۱۴ هزار لیتر) شده است و این اقدام با برجسته کردن اقتصاد آب، به تعادل کمک کرده است.
وی مقایسه کرد که متوسط مصرف جهانی حدود ۱۵۰ لیتر در شبانهروز است، در حالی که در استان قزوین در تابستان این رقم تا ۲۲۰ لیتر نیز میرسد.
بیرنوندی به ضرورت بهروزرسانی تجهیزات سختافزاری مانند لولهها، کانالها و شیرآلات بر اساس تکنولوژیهای روز برای استفاده مطلوبتر از منابع آب اشاره کرد.
۳۴ درصد مشترکان خانگی الگوی مصرف را رعایت کردند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، اعلام کرد: در شش ماهه اول امسال، درصد مشترکینی که در دسته بد مصرف قرار میگرفتند از ۱۷ درصد سال گذشته به ۱۵ درصد رسیده است. این ۱۵ درصد از مشترکین، حدود یکسوم حجم آبی که تولید میشود را مصرف میکنند.
به گفته بیرنوندی، حدود ۳۴ درصد از مشترکین خانگی در شش ماهه اول امسال، الگوی مصرف تعیین شده را رعایت کردهاند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب توضیح داد که دولت با رساندن الگوی مصرف به حدود ۱۱ هزار لیتر به ازای هر خانوار در ماه (کاهش از ۱۴ هزار لیتر) و لحاظ کردن تخفیفها و معافیتها برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، سعی در ترغیب مشترکین به رعایت الگو داشته است.
وی تأکید کرد که با این سیاستها، هرچه مصرفکنندگان بیشتری به سمت پلههای کممصرف حرکت کنند، به طور قطع به مدیریت منابع کمک خواهد شد.
بیرنوندی خاطرنشان کرد که با وجود افزایش جمعیت مشترکین به میزان ۲ درصد، به دلیل اقدامات انجام شده در حوزه تأمین آب و کاهش بدمصرفی، استان قزوین یکی از بهترین تابستانهای خود را پشت سر گذاشت، در حالی که بسیاری از استانهای دیگر با مشکل جدی مواجه بودند.
مصرف کولرهای آبی در تابستان، مصرف خانوار را تا ۳.۵ برابر افزایش میدهد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب با اشاره به شرایط جوی خشک استان، اظهار داشت که فشار بر شبکه توزیع آب در خرداد ماه آغاز شده و در مرداد ماه به اوج میرسد.
وی افزود: میانگین مصرف آب به ازای هر دستگاه کولر آبی در قزوین حدود ۳۱۴ لیتر است. این مصرف معادل اضافه شدن یک نفر و نیم جمعیت به ازای هر خانوار است. در واقع، این حجم مصرف معادل اضافه شدن جمعیتی معادل ۷۰۰ هزار نفر به جمعیت شهری استان در زمان اوج گرماست.
بیرنوندی تأکید کرد که راهکار اصلی، تجهیز خانوارها به کولرهای کممصرف است و در همین راستا رایزنیهایی با کارخانجات داخلی برای تولید کولرهای آببهینه در حال انجام است.
وی گفت: هزینه اولیه برای تعویض تأسیسات و شیرآلات توسط مردم همچنان یک مانع برای ورود به رویکردهای بهینهسازی است.
بیرنوندی افزود: سیاستهای وزارت نیرو و دولت، که بر اجرای الگوی مصرف استوار است، شامل سیاستهای تشویقی است تا مردم رغبت بیشتری به سرمایهگذاری در تجهیزات کممصرف پیدا کنند.
مدیرعامل آبفا یادآور شد: در بخش خانگی (که شامل ۳۴ درصد مشترکین رعایتکننده الگو است) قیمتها رشد چندانی نداشته، اما مشترکین پرمصرف نیازمند حمایتهای انگیزشی بیشتری هستند تا به سمت پلههای مصرف پایینتر حرکت کنند.
بیرنوندی با اشاره به اینکه استان قزوین هر سال با کمبود آب معادل جمعیت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر مواجه است، عنوان کرد که با تلاشهای مستمر همکاران در بخش حفر چاه و مدیریت توزیع، توانسته شده این کمبود تا حدودی جبران شود، اما این روند در بلندمدت پایدار نیست.
تأمین مالی پروژه انتقال آب طالقان بدون اعتبار دولتی؛ استاندار قزوین در پی تحقق وعده حیاتی
بیرنوندی در پاسخ به سؤال مجری درباره دامنه مسئولیت شرکت آب و فاضلاب، با تأکید بر آموزشهای بهینهسازی در ادارات پرمصرف، تصریح کرد که با وجود اینکه مسئولیت قانونی شرکت تا پشت کنتور است، فرهنگسازی برای اصلاح رفتارهای داخل منازل (مانند استفاده از شیرآلات کممصرف که میتواند مصرف حمام را تا ۵۰ درصد کاهش دهد) یک وظیفه مشترک است.
وی اشاره کرد که استانداردهای جدید برای شیرآلات در کشور پیگیری میشود، اما تکنولوژیهای جدید هزینهبر هستند و نیازمند سیاستهای تشویقی قوی برای هدایت مشترکین پرمصرف به سمت تجهیزات کممصرف هستیم.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان، با اشاره به بحران تأمین آب شرب استان که مرکز آن کاملاً متکی بر آبهای زیرزمینی است، پروژه انتقال آب از سد طالقان را حیاتی برشمرد. این پروژه قرار است آب مورد نیاز ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا را تأمین کند.
بیرنوندی از عملکرد استاندار قزوین قدردانی کرد و گفت: کار بینظیری در حال انجام است؛ این پروژه بزرگ بدون یک ریال اعتبار دولتی و صرفاً از طریق تمهیداتی جدید بر پایه تغییر کاربری اراضی موقوفه تأمین مالی شده است.
وی گفت: پیشبینی میشود این پروژه با حضور مسئولین ارشد کشوری در آینده نزدیک کلنگزنی شده و ظرف مدت ۱۸ تا ۲۴ ماه، آب پایدار به شهرها و روستاهای هدف برسد.
بیرنوندی تأکید کرد که با اجرای طرح انتقال آب از سد طالقان، این دغدغه اصلی استان که با اعتبارات ملی امکان کنترل آن در سالهای آتی عملاً دشوار بود، به طور کامل مرتفع خواهد شد.