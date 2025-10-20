به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال دختران سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۲۷ مهر تا هفتم آبان با برگزاری ۳۵ دیدار پیگیری خواهد شد.

تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران که روز گذشته در نخستین بازی خود موفق به شکست قطر شد از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف بحرین میزبان این مسابقات رفت.

شاگردان لی دو هی در این مسابقه سه بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۴، ۲۵ بر ۲ و ۲۵ بر ۲) حریف خود را شکست دادند تا به عنوان صدرنشین گروه خود را مرحله دوم مسابقات شوند.

تیم والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران روز جمعه یکم آبان در مرحله دوم مسابقات به میدان می‌رود که تکلیف تیم‌های صعود کننده فردا پس از پایان مرحله مقدماتی مشخص می‌شود.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر هستند.

گفتنی است تیم والیبال زیر ۱۸ پسر ایران نیز موفق به شکست سه بر صفر چین شد تا نخستین برد خود را به دست آورد و فردا در دومین دیدارش به مصاف قطر می‌رود که این مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ شروع می‌شود.