پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره اینکه حرکت بورس کالا به سمت تأمین مالی تولید است، گفت: ارزش بازار مالی بورس کالا به بیش از ۸۴۵ همت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جهرمی در آیین رونمایی از گواهی سپرده کالایی مس کاتد، قیر، گندله سنگ آهن، میلگرد، شمش روی و وانت کرمان خودرو افزود: ما در بورس کالا وظیفه داریم متناسب با نیاز سرمایهگذاران، ابزارهای متنوعی طراحی کنیم تا پاسخگوی همه سلیقهها باشیم. یکی از این نیازها، بازار طلا بود که امروز ارزش طلای موجود در خزانه بیش از ۳ همت است.
مدیر عامل بورس کالای ایران با اشاره به روند رشد بازار طلا ادامه داد: روز نخست راهاندازی بازار طلا تنها دو کیلوگرم معامله شد، اما امروز بیش از ۵ همت سرمایه وارد این بازار میشود. هر بازاری مانند فرزندی است که باید گامبهگام رشد کند تا به بلوغ برسد و خوشبختانه بازار طلا اکنون در مرحلهای است که میتوان از آن برای طرحهای جدید استفاده کرد.
جهرمی تصریح کرد: اگر در آغاز راه به موضوعاتی مانند توثیق طلا یا مولدسازی داراییهای طلا فکر نمیکردیم، امروز به مرحلهای رسیدهایم که این مباحث را بهطور جدی دنبال میکنیم. بهویژه اینکه وزیر اقتصاد نیز تأکید دارند طلای خزانه در مسیر تأمین مالی طرحهای تولیدی بهکار گرفته شود.
مدیرعامل بورس کالا درباره رشد تقاضا در بازار طلا پس از تحولات اخیر منطقه گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۵۰ همت نقدینگی وارد بازار طلا شد. ما هیچگونه دخالتی در قیمتها نداشتیم؛ در روزهایی بازار ۱۰ درصد رشد داشت و در برخی روزها ۱۰ درصد افت کرد. مهم این است که اگر این پولها جذب بازار شفاف بورس کالا نمیشد، مشخص نبود به کدام بازار غیرمولد میرفت.
او با اشاره به برنامههای آتی بورس کالا افزود: برنامههای بورس کالا در آینده؛ راهاندازی اوراق سلف استاندارد ارزی برای تأمین مالی تولیدکنندگان صادراتمحور، انتشار اوراق سلف استاندارد محصولات معدنی مبتنی بر گواهی سپرده کالایی برای تأمین سرمایه در گردش معادن و جذب سرمایههای خرد، امکان تحویل شمشهای ۱۰ گرمی طلا برای سرمایهگذاران حقیقی و نیز طراحی ابزارهای جدیدی مانند اوراق خرید دین برای تأمین مالی کوتاهمدت بنگاهها از جمله این برنامههاست.
جهرمی تأکید کرد: بخش معدن ظرفیت سودآوری بالایی دارد و اگر تأمین مالی آن از طریق سرمایههای خرد مردم انجام شود، میتواند به انقلابی در توسعه صنایع کشور منجر شود. وقتی مردم تمایل به سرمایهگذاری دارند و معدن آماده فعالیت است، این فرایندها کاملاً قابلیت اجرا دارند.
او همچنین از کاهش التهابات بازارهای موازی مانند سکه خبر داد و گفت: در هفتههای اخیر با ورود آسانتر نقدینگی به بازار طلا در بورس کالا، تقاضای بازارهای غیررسمی کاهش یافته است.
مدیرعامل بورس کالا افزود: در آینده نزدیک، ابزارهایی، چون فروش مترمسکن و اوراق سلف ساختمانی نیز با اخذ مجوزهای لازم وارد مرحله بهرهبرداری خواهند شد. پیشبینی میشود این ابزارها تا یک ماه آینده در دسترس سرمایهگذاران قرار گیرند.