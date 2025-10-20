امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تبدیل ویلا‌های غیر مجاز به باغ مرکبات

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸- ۲۱:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
توقف فعالیت سامانه موازی با املاک و اسکان
توقف فعالیت سامانه موازی با املاک و اسکان
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
بازرسی از عرضه مرغ و گوشت
بازرسی از عرضه مرغ و گوشت
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
قدرتمندتر از دیروز
قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
ایران جوان ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
۱۴۰۴-۰۷-۲۶
خبرهای مرتبط

پیش بینی برداشت ۳۸ هزار تن نارنگی پیش رس در قائم شهر

تولید بیش از ۷۰ هزار تُن مرکبات در بابلسر

باغ مرکبات در دل فرمانداری رامسر رویید

برچسب ها: باغ مرکبات ، ویلای غیر مجاز ، مازندران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 