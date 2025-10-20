پخش زنده
ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش با اجرای ۹ نمایش ساحلی در اسکله تفریحی کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این بخش، نمایشهای پناهگاه، ذبح مقدس، زار، مرثیه شوربختی، Together، رودم به میدان میرود، تر، Tayraak از کشور پاکستان و نمایش صدفهای خالی از کیش در بخش جانبی جشنواره از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۲ در اسکله تفریحی کیش اجرا شدند.
ششمین جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش با هدف تقویت تئاتر خیابانی و کوتاه، ایجاد فضای فرهنگی پویا و گسترش ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان در حال برگزاری است.