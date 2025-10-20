به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این بخش، نمایش‌های پناهگاه، ذبح مقدس، زار، مرثیه شوربختی، Together، رودم به میدان می‌رود، تر، Tayraak از کشور پاکستان و نمایش صدف‌های خالی از کیش در بخش جانبی جشنواره از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۲ در اسکله تفریحی کیش اجرا شدند.

ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش با هدف تقویت تئاتر خیابانی و کوتاه، ایجاد فضای فرهنگی پویا و گسترش ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان در حال برگزاری است.