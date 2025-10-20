به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، کامبیز ناظریان با اشاره به رشد قابل توجه استفاده از انرژی خورشیدی در پایتخت گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در تهران به بهره‌برداری رسیده است و این شهر بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های خورشیدی در کشور را دارد.

وی افزود: این نیروگاه‌ها معمولاً با ظرفیت‌های کوچک ۲، ۳ و ۵ کیلوواتی و به صورت پراکنده در سطح شهر احداث شده‌اند. برق تولیدی در همان محل مصرف می‌شود و نیازی به خطوط انتقال و شبکه ارتباطی گسترده ندارد که همین موضوع باعث افزایش بهره‌وری نسبت به نیروگاه‌های متمرکز می‌شود.

ناظریان با اشاره به ظرفیت بالای تهران برای توسعه انرژی خورشیدی اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد ساختمان‌ها و بام‌های قابل استفاده، برآورد می‌شود تا ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در قالب نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی ایجاد شود و این میزان می‌تواند سهم مهمی در تامین برق پایدار و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی داشته باشد.