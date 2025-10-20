تیم کاله مازندران علیرغم حمایت پرشور هوادارانش در آمل، در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال در خانه با نتیجه ۸۵ بر ۷۰ مغلوب شهرداری گرگان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهرآورد شمالی های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در آمل با برتری شهرداری گرگان برابر میزبانش کاله مازندران همراه شد.

دیدار تیم های شهرداری گرگان و کاله مازندران در هفته چهارم این رقابت‌ها در حضور حدود ۲ هزار سالن ورزشی پیامبراعظم آمل برگزار شد، که در نهایت گرگانی ها با نتیجه ۸۵ بر ۷۰ برابر میزبان آملی خود پیروز شد و فاصله امتیازی خود را از همسایه شمالی بیشتر کرد.

دو تیم در حالی در این جدال حساس با ۵ امتیاز مشترک در جمع چهار تیم بالای جدول قرار داشتند، برای پیروزی دراین مسابقه سنتی انگیزه زیادی داشتند و از همان شروع ست نخست بازی گام به گام هم پیش می رفتند.

فرزاد کوهیان سرمربی تيم کاله که در این دیدار چند بازیکن کلیدی خود را به علت مصدومیت در اختیار نداشت، با بازیکنان جوان و با تجربه خود در دست دوم روند نتیجه گیری را مساوی ادامه داد.

در شروع دست سوم و نیمه دوم مسابقه کاله ای با حمایت پرشور هواداران خود در دقایقی از شروع این دست حتی با اختلاف ۸ امتیاز از گرگانی ها پیشی گرفته بود و هواداران آملی را برای پیروزی در این دست و کل مسابقه امیدوارتر کرد.

در ادامه و با اشتباهات فردی بازیکنان جوان کاله و فرصت طلبی بازیکنان ملی پوش و باتجربه گرگانی ها فاصله امتیازی دو تیم کم و در دقایق پایانی دست سوم شهرداری با دو امتیاز پیشی گرفت.

برتری گرگانی ها در شروع دست چهارم نیز ادامه یافت و در ادامه بازی فاصله امتیازی با کاله بیشتر شد و در نهایت شهرداری چی ها با اختلاف ۱۵ امتیازی در نهایت با نتیجه ۸۵ بر ۷۰ پیروز میدان و فاتح شهرآورد شمالی ها در لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور شدند.

شهرداری گرگان با کسب ۲ امتیاز حساس برابر تیم کاله ۷ امتیازی شد و بعد از استقلال تهران در رده دوم قرار گرفت.

تیم کاله مازندران با قبول دومین شکست این فصل خود در خانه و به لطف دو پیروزی بیرون از خانه با ۶ امتیاز در رده ششم سقوط کرد.

کاله در هفته پنجم‌ این رقابتها در بازی بیرون از خانه میهمان تیم رده پنجمی پالایش نفت آبادان است.