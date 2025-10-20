به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ارمغان احمدی پس از برتری ۴ بر صفر تیم فوتبال نوجوانان ایران مقابل قرقیزستان در دومین بازی دوستانه و تکرار نتیجه دیدار نخست، اظهار داشت: دومین بازی دوستانه مقابل تیم نوجوانان قرقیزستان امروز انجام شد و با لطف خدا توانستیم بار دیگر مقابل این تیم خیلی خوب که حدود ۳ ماه قبل در همین رده سنی، قهرمانی کافا را به دست آورده بود، چهار بر صفر برنده شویم. قرقیز‌ها حدود یک سال است کنار هم کار می‌کنند، اما تیم ما فقط ۱۰ جلسه در کنار هم تمرین کرده و از قبل پشتوانه‌ای نداشت.

وی افزود: توانستیم در این جلسات تمرینی بچه‌ها را به هماهنگی نسبی برسانیم تا نسبت به دیدگاه فنی ما آگاه شوند. خدا را شکر نسبت به بازی اول، شرایط خیلی بهتری داشتیم. همین که در این ۲ مسابقه تیم گل دریافت نکرد، نشان می‌دهد توانستیم تا حدی در ساختار دفاعی خوب عمل کنیم. در ساختار تهاجمی نیز با توجه به برنامه‌های خود و در اختیار داشتن بازیکنان توانمند در فاز حمله، خیلی خوب توانستیم از فرصت‌های گلزنی استفاده کنیم.

سرمربی تیم ملی نوجوانان تاکید کرد: هرچند نتیجه برای ما ملاک نیست. بلکه ملاک ما آماده‌سازی فنی بچه‌هاست و امیدوارم در ادامه کار بتوانیم با چند بازی دوستانه خیلی خوب دیگر برای مسابقات مقدماتی آسیا آماده شویم.

احمدی تاکید کرد: کار خیلی سختی داریم، زیرا زمان ما محدود است، اما ایمان داریم با وجود این بازیکنان شاخص در تیم، کادرفنی توانمند و حمایت فدراسیون فوتبال، این مسیر را با موفقیت پشت سر بگذاریم.