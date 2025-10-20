به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به دنبال تیراندازی منجر به قتل یک نفر و مجروحیت نفر دیگر در بازرگان ماکو، به علت اختلافات شخصی، از همان لحظات اولیه، دستور ویژه‌ای از سوی سرهنگ "فرج قلیزاده" فرمانده انتظامی شهرستان ماکو برای دستگیری عوامل این جنایت صادر شده و پرونده در اختیار تیمی ویژه از کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته که به سرنخ‌های مهمی در این خصوص نیز دست پیدا کرده‌اند.

سرهنگ "قلیزاده" تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس محسوب میشود و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به این چنین اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه‌ای می‌زنند به شدت برخورد خواهد کرد.