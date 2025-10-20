نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رفتار دوگانه برخی کشورها، به‌ویژه اروپا و آمریکا را از مهم‌ترین عوامل تضعیف هنجار‌های بشردوستانه و گسترش بی‌اعتمادی در نظام بین‌الملل دانست و گفت: اقدام غیر قانونی اخیر لندن، پاریس و برلین در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تداوم تحریم‌ها علیه ملت بزرگ ایران، پایه قانونی و حقوقی و شأن اخلاقی ندارد.

به گزارش خبرنگاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در مجمع عمومی یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزود: به عنوان نماینده کشوری که خود در ماه ژوئن هدف تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت، نمی‌توانم در برابر استمرار این جنایات و نقض فاحش حقوق بین‌الملل سکوت کنم. امروز ما در برابر آزمونی تاریخی از وجدان جهانی قرار داریم. اگر جامعه بین‌المللی نتواند عاملان این فجایع را پاسخگو سازد، آتش این جنایت‌ها دومینووار به مرز‌های دیگر نیز سرایت خواهد کرد.

متن کامل سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانم رئیس.

روسای محترم مجالس.

خانم‌ها و آقایان گرامی.

امروز جهان با بحرانی چندوجهی رو‌به‌رو است؛ جنگ، اشغالگری، نسل‌کشی، تروریسم، تحریم‌های یک‌جانبه، بی‌عدالتی اقتصادی و تخریب محیط زیست که بنیان‌های همبستگی انسانی را تهدید می‌کنند.

سخن گفتن از «اصول بشردوستانه» تنها یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی جمعی و الزام‌آور در برابر وجدان جهانی است که نباید در گروگان قدرت‌های بزرگ قرار گیرد.

ما در این نشست گرد آمده‌ایم تا از ارزش‌هایی، سخن بگوییم که بنیان نظام بین‌الملل بر آن استوار است؛ ارزش‌هایی، چون کرامت انسانی، مردم‌سالاری، عدالت، همبستگی، و مسئولیت مشترک در برابر رنج بشر.

نزدیک به هشتاد سال پیش، جهان از دل ویرانه‌های جنگ جهانی دوم برخاست و با تصویب منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو، تعهدی مشترک برای صیانت از کرامت انسان و محدودسازی خشونت در منازعات را پذیرفت.

امروز اما، در آستانه هشتادمین سالگرد آن اسناد، همان غفلت تاریخی بار دیگر تکرار شده است؛ این‌بار در چهره‌ای آشکارتر و فاجعه‌بارتر، آنچه در غزه و نوار باختری و فلسطین اشغالی می‌گذرد، این بار نه فقط نقض حقوق بشر؛ بلکه جنایتی آشکار علیه بشریت و مصداق نسل‌کشی سازمان‌یافته است که با حمایت برخی قدرت‌های غربی و سکوت نهاد‌های بین‌المللی ادامه دارد.

روسای محترم مجالس.

به عنوان نماینده کشوری که خود در ماه ژوئن هدف تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت، نمی‌توانم در برابر استمرار این جنایات و نقض فاحش حقوق بین‌الملل سکوت کنم. امروز ما در برابر آزمونی تاریخی از وجدان جهانی قرار داریم. اگر جامعه بین‌المللی نتواند عاملان این فجایع را پاسخگو سازد، آتش این جنایت‌ها دومینووار به مرز‌های دیگر نیز سرایت خواهد کرد.

عالیجنابان،