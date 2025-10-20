پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان در پیامی اعطای درجه سرتیپی به فرمانده انتظامی خوزستان را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی، فرمانده انتظامی استان خوزستان، با پیشنهاد فرمانده کل انتظامی و تأیید فرمانده معظم کل قوا، به درجه سرتیپی نائل آمد.
استاندار خوزستان در پیامی ضمن تبریک به سردار سرتیپ پاسدار سید محمود میرفیضی گفت: موافقت مقام معظمرهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلهالعالی) با ارتقاء و اعطای درجه سرتیپی به جنابعالی که نشان از تعهد، توان، شایستگی و حسن رضایت معظمله از سوابق خدمتی آن برادر ارجمند میباشد را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
وی افزود: امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت زعامت مقام معظمرهبری و فرماندهی کلقوا موفق و سربلند باشید.