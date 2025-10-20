پخش زنده
بیست و پنجمین دوره مسابقات شطرنج سریع با حضور جمعی از شطرنج بازان برتر در سالن مسابقات هیئت شطرنج کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابتها در ۷ دور به روش سوئیسی انجام شد و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.
مهراد طاهرخانی، علیرضا عقیدتمند و شهرام سالاری رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
دایانا داوودی مقام بانوی برتر، بنیامین بازیان مقام برتر زیر ۱۴ سال، کیان پویانفر مقام برتر زیر ۱۲ سال و رادین رحیمیانفر هم مقام برتر زیر ۱۰ سال را کسب کرد.
رضایی انصاری سرداوری این دوره از مسابقات را بر عهده داشت