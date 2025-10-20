به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رقابت‌ها در ۷ دور به روش سوئیسی انجام شد و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.

مهراد طاهرخانی، علیرضا عقیدت‌مند و شهرام سالاری رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

دایانا داوودی مقام بانوی برتر، بنیامین بازیان مقام برتر زیر ۱۴ سال، کیان پویانفر مقام برتر زیر ۱۲ سال و رادین رحیمیان‌فر هم مقام برتر زیر ۱۰ سال را کسب کرد.

رضایی انصاری سرداوری این دوره از مسابقات را بر عهده داشت