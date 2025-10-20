میلوش میلویویچ پس از شکست سنگین برابر تراکتور به انتقاد از عملکرد شاگردانش پرداخت و گفت: این شکست یک توهین بزرگ به ما بود.

سرمربی الشارجه: این شکست یک توهین بزرگ به ما بود

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال الشارجه امارات در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب دوشنبه در زمین خود با نتیجه ۵ به صفر نتیجه را به تراکتور ایران واگذار کرد.

میلوش میلویویچ سرمربی کروات الشارجه در نشست خبری بعد از بازی گفت: این نتیجه یک توهین بزرگ به همه ما بود. انتظار این شکست را نداشتیم. ناامید کننده بودیم و من مسئول این شکست هستم.

او ادامه داد: از زمان آمدن من یک درصد هم پیشرفت نداشته‌ایم. واقعا نمی‌دانم که چه شده است. من واقعا نگران هستم چرا که بازیکنان از فوتبال لذت نمی‌برند.

این سرمربی باتجربه در پایان گفت: بازیکنان در تمرین بهترین هستند، اما در بازی‌ها خوب ظاهر نمی‌شوند و در این بازی هم اینگونه شد. یک حلقه گمشده بین من و بازیکنان وجود دارد.