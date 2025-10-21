تخصیص اعتبار برای رفع تنش آبی شهرستانهای خداآفرین و کلیبر
نماینده شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار عشایری برای رفع تنش آبی شهرستانهای خداآفرین و کلیبر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،رضوانی در بررسی مسائل و مشکلات روستاهای عشایرنشین قلیبیگلوی ایل در خداآفرین گفت: برای رفع تنش آبی روستاهای عشایر نشین استان آذربایجانشرقی ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود که با پیگیریهای انجام گرفته از این رقم ۶۴ میلیارد تومان برای خداآفرین و ۷۰ میلیارد تومان نیز برای شهرستان کلیبر تخصیص داده شد.
وی ادامه داد:اکنون وضعیت آب شرب بیش از ۲۰۰ روستا در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند قرمز است به گونهای که آب شرب این روستاها بهصورت نوبتی یک تا سه روز در هفته برقرار میشود.
نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف کهنه بهرهبرداران زمینهای پایاب پمپاژ قلیبیگلوی ایل با یکی از بانک ها خاطرنشان کرد: با پیگیریهای بهعمل آمده بانک مکلف شده است ضمن تبدیل مطالبهاش از بهرهبرداران بابت تجهیز این زمینها به وام قرضالحسنه، نواقصات شبکه فرعی آبیاری را نیز تکمیل کند و سپس به آنها تحویل دهد.
حاتمی فرماندار خداآفرین هم در این نشست با اشاره به مشقتهای عشایر این شهرستان در تامین نهادههای دامی گفت: ۶۰ درصد جمعیت خداآفرین عشایر هستند، اما متاسفانه سهمیه فعلی نهادههای دامی عشایر بهویژه نهاده جو جوابگوی نیازهای دامی این قشر تولید کننده نیست.
حاتمی با انتقاد از شرکتهای تعاونی عشایری در توزیع نهادههای دامی خاطرنشان کرد: اجحاف آشکار در حق دامداران عشایری این است که شرکتهای تعاونی توزیع کننده نهادههای دامی سهمیههای ممکن نهادهها را در فصلی از سال مثل ماههای اردیبهشت و خرداد خریداری میکنند که در عمل عشایر در این فصل نیاز چندانی به نهادهها ندارند و به این ترتیب سهمیه این شهرستان پس از رسوب و فاسد شدن در انبارها به ثمن بَخْس به دلالان فروخته میشود.
وی با اشاره به درصد پایین آسفالت معابر روستاهای خداآفرین اضافه کرد:به مقدار کافی سهمیه قیر رایگان به این شهرستان تخصیص یافته است، هر روستایی که جدولگذاری و زیرسازی معابر آن انجام شود از سوی بنیاد مسکن آسفالتریزی خواهد شد.