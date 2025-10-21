در اقدامی مهم برای تقویت دیپلماسی چندجانبه، ونزوئلا به عنوان معاون سازمان بین‌المللی میانجی‌گری انتخاب شد. این سازمان که به ابتکار چین و با هدف حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی تأسیس شده، روز دوشنبه در هنگ‌کنگ رسماً آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور در جلسه افتتاحیه سازمان بین‌المللی میانجی‌گری به عنوان معاون رئیس این نهاد جدید بین‌المللی انتخاب شده است.

این سازمان که با ابتکار شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و با مشارکت ۳۸ کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و کارائیب شکل گرفته، با هدف پر کردن خلأ موجود در نهاد‌های میانجی‌گر بین‌المللی و ارائه یک «جایگزین انعطاف‌پذیر، داوطلبانه و مؤثر» که «گفت‌و‌گو و درک متقابل بین ملت‌ها» را در اولویت قرار می‌دهد، تأسیس شده است.

در نخستین جلسه شورای حکام این سازمان، «چونینگ هوا» معاون وزیر خارجه چین به عنوان رئیس و «تاتیانا پوگ مورنو» معاون وزیر خارجه ونزوئلا در امور آسیا، خاورمیانه و اقیانوسیه، به همراه «ویلی بِت» سفیر کنیا در چین، به عنوان معاونان رئیس انتخاب شدند.

هیئت نمایندگی ونزوئلا در مراسم افتتاحیه تأکید کرد: ما برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در مقاومت، گفت‌و‌گو و دفاع از حاکمیت ملی به اینجا آمده‌ایم. این هیئت همچنین ابراز اطمینان کرد که سازمان بین‌المللی میانجی‌گری به یک مرجع جهانی برای حل‌ و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تبدیل خواهد شد.